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Dünya
AA 16.10.2024 11:01

ABD'de Müslümanlar, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırılarının engellenmesi çağrısı yaptı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında bir ABD'linin aile üyelerinin de öldürüldüğü gerekçesiyle Washington'u İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını durdurmak için baskı yapmaya çağırdı.

ABD'de Müslümanlar, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırılarının engellenmesi çağrısı yaptı

CAIR'den yapılan yazılı açıklamada, Virginia eyaletinden kimliği açıklanmayan bir Filistinli Amerikalının ailesine ait evin İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında bombalandığı iddia edildi.

Evde 7'si çocuk 15 kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in evin bulunduğu bölgeye 3 saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Açıklamada, ilk saldırının ardından Amerikalı kişinin annesi dahil bazı aile üyelerinin yaralandığı ve molozlar altında kaldığı aktarılırken bölgeye ambulans çağrıldığı kaydedildi.

Ailenin, ambulansın güvenli geçişini kolaylaştırmak için evin konumunu İsrailli yetkililere ilettiğinin altı çizilen açıklamada, İsrail ordusunun bu bilgiyi kullanarak evi ikinci kez bombaladığı öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail'in aileye yardıma gelen ambulansı da hedef aldığı ve bir doktorun ölümüne sebep olduğu iddia edilerek saldırılardan yalnızca 7 yaşındaki bir erkek çocuğun kurtulduğu aktarıldı.

Saldırıların detaylarını paylaşmak için Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçildiği ancak cevap alınamadığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırılarını durdurması yönünde baskı yapması için Washington'a çağrı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, AA'nın konu hakkındaki sorusunu ise cevapsız bıraktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.

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