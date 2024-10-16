İsrail basını: Tel Aviv'in İran'a saldırısı "an meselesi"

İsrail'in Kanal 12 televizyondaki haberde, İsrail ordusunun, İran'a verilecek karşılıkta hedef alınması planlanan noktalarının listesini Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a sunduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde ise Tel Aviv yönetiminin, İran'ın füze saldırısına verilecek karşılıkta hedef alınacak noktalara ilişkin kararını verdiği kaydedildi.

KAN'a konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, "Hedefler açık. (Karşı saldırı) Şimdi an meselesi." ifadesini kullandı.

Saldırı planı ABD ile paylaşıldı

Haberde ayrıca İsrail yönetiminin İran'a saldırı planını genel hatlarıyla ABD ile paylaştığı ancak hangi noktaların hedefleneceğine ilişkin ise detay vermediği belirtildi.

İsrailli bir kaynağın "hedeflerin son dakika değişebileceğini" söylediği aktarıldı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.