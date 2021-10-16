Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de maç sırasında silahlı saldırı: 4 yaralı
ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile kentinde bir lisede oynanan Amerikan futbol maçı sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı.
ABD'de Mobile Emniyet Müdürü Paul Prine, basına yaptığı açıklamada, stadyumun çıkışında yaşanan saldırıda yaralananların ikisinin çocuk olduğunu duyurdu.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı.
Sporcular kendilerini yere attı
Stadyum içinde silahlı bir çatışma yaşanmadı ama panik ortamı nedeniyle sporcular kendilerini korumak için yere yattı.
Saldırının kim tarafından ve neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
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