Endonezyalı yerel yetkililer, 150 ortaokul öğrencisinin Batı Cava eyaletindeki Cileueur Nehri’ni temizleme çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Öğrencilerden 21’i suya düşerken, çevredekiler ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 10’u sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 11 öğrenci ise boğuldu.

[Fotoğraf: Reuters]

"El ele tutuştukları için kurtarılamadılar"

Bandung Arama ve Kurtarma Ofisi Şefi Deden Ridwansyah, olayın gerçekleştiği gün havanın güzel olduğunu ve taşkın tehlikesinin bulunmadığını, suya düşen çocukların el ele tutuştukları için kurtarılamadığını söyledi.