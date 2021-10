Afganistan'ın başkenti Kabil'i geçen hafta ziyaret eden Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Müdür Yardımcısı Omar Abdi, Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Abdi, ülkenin 34 vilayetinin beşinde; Belh, Cüzcan, Samangan, Kunduz ve Uruzgan'da, Taliban'ın kız çocuklarının ortaokula devam etmesine izin verdiğini söyledi.

Taliban'a "kızların öğrenimlerini sürdürmelerine izin vermesi" baskısı

Taliban'ın Eğitim Bakanı'nın kendisine, tüm kızların eğitimlerine altıncı sınıftan sonraya devam etmelerine izin verecek bir "çerçeve" üzerinde çalıştıklarını ve bunun "bir ile iki ay arasında" yayınlanacağını söylediğini aktaran Abdi, milyonlarca kız çocuğunun eğitimden uzak kaldığını belirtti.

Abdi, her toplantıda Taliban'a "kızların öğrenimlerini sürdürmelerine izin vermesi" için baskı yaptığını belirterek son yirmi yılda 4 milyon kız çocuğu da dahil olmak üzere her seviyede yaklaşık 10 milyon çocuğun eğitimine devam ettiğini ve son on yılda okulların sayısının 6 binden 18 bine çıktığını söyledi.

Ancak mevcut ilerlemeye rağmen 2,6 milyonu kız çocuğu olmak üzere 4,2 milyon Afgan çocuğun okula gitmediğini aktaran Abdi, "Son yirmi yılın eğitim kazanımları güçlendirilmeli ve geri alınmamalı." dedi.