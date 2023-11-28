Açık 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2023 12:41

ABD'de lisede çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci öldü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki lisede çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci öldü, biri yaralandı.

ABD'de lisede çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci öldü

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletteki Güneydoğu Raleigh Magnet Lisesinin spor salonunda öğrenciler arasında kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan bir öğrenci hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Raleigh Polis Şefi Estella Patterson, saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını, yaralanan öğrencinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Başkomiser Robert Taylor, düzenlediği basın toplantısında, okulların öğrenciler ve çalışanlar için güvenli yerler olması gerektiğini vurgulayarak "Bu trajedinin ardından güvenlik politikalarını gözden geçireceğiz." dedi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Fransa'da şiddet olaylarını organize eden bazı aşırı sağcı gruplar feshedilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
NATO: Türkiye'nin terörle mücadelede meşru güvenlik kaygıları var
14:10
Çay üreticilerine 303 milyon 717 bin liralık destek ödemesi 30 Kasım'da yapılacak
14:06
Fransa, ülkenin prestijli Müslüman okuluna kamu desteğini kesme hazırlığında
14:03
Serbest bırakılan Filistinli çocuk esir Nezzal: Hapishanede darp sonucu bilincini kaybedenler oldu
13:57
İran'dan UCM'ye, "İsrail'in Filistin'de işlediği savaş suçlarının cezasız bırakılmaması" çağrısı
13:56
Rusya, Wall Street Journal muhabiri Gerşkoviç’in tutukluluk süresini tekrar uzattı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde öncelik uzun süreli ve güvenli enerji üretimi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde öncelik uzun süreli ve güvenli enerji üretimi
FOTO FOKUS
Yüksek karlı fon vaadiyle Azerbaycanlı diplomatları dolandırdılar
Yüksek karlı fon vaadiyle Azerbaycanlı diplomatları dolandırdılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ