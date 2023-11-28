ABD'de lisede çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci öldü

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletteki Güneydoğu Raleigh Magnet Lisesinin spor salonunda öğrenciler arasında kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan bir öğrenci hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Raleigh Polis Şefi Estella Patterson, saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını, yaralanan öğrencinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Başkomiser Robert Taylor, düzenlediği basın toplantısında, okulların öğrenciler ve çalışanlar için güvenli yerler olması gerektiğini vurgulayarak "Bu trajedinin ardından güvenlik politikalarını gözden geçireceğiz." dedi.