Dünya
AA 10.11.2025 08:57

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle günlük uçuş iptallerinin sayısı 2 bin 700'ü aştı

ABD'de hükümetin 40 gündür kapalı olması nedeniyle havacılık faaliyetlerindeki aksama devam ederken, ülkede günlük uçuş iptallerinin sayısı 2 bin 700'ü geçti.

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle günlük uçuş iptallerinin sayısı 2 bin 700'ü aştı

ABD'de pazar günü 2 bin 700'den fazla uçuş iptal edilirken, ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesine göre yalnızca pazar günü yaklaşık 10 bin uçuşta gecikme yaşandı.

Cuma günü binden fazla, cumartesi günü ise bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

Öte yandan, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kapanmanın devam etmesi halinde ABD hava trafiğinin önemli ölçüde azalabileceğini belirtti.

Duffy, ek kesintilerle uçuşlarda yüzde 20'ye kadar azaltmaya gidilebileceği uyarısında bulundu.

Hükümetin kapalı olması nedeniyle aktif görev alan hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması, uçuş iptallerinin ana nedeni olarak gösterilirken, firmalar sorumluluğu hükümete ve Kongre'ye atıyor.

