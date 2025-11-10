Açık 12.5ºC Ankara
Dünya
AA 10.11.2025 07:51

Belçika'da 17 yaşındaki gençler gönüllü askerliğe çağrıldı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 17 yaşındaki 149 bin gence mektup göndererek gönüllü askeri hizmet verme çağrısında bulundu.

Belçika'da 17 yaşındaki gençler gönüllü askerliğe çağrıldı
[Fotograf: AA]

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 149 bin mektubun postaya verildiğini duyurdu.

Bakan Francken, "Ülke genelindeki tüm 17 yaşındakiler, genel olarak Savunma Bakanlığına ve özellikle gönüllü askerlik hizmeti yapmaya teşvik ediyoruz. Haydi başlayalım!" ifadelerini kullandı.

Fransızca yayın yapan Le Soir haber sitesine göre, gençleri gönüllü askeri hizmete teşvik etme girişimine eylül ayında onay verildi.

Gönüllü hizmet, "öğretici bir deneyim" olarak tasarlansa da muhalefet tarafından "toplumun militarize edilmesi” olarak eleştiriliyor.

