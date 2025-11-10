Açık 12.5ºC Ankara
Dünya
AA 10.11.2025 07:55

ABD Senatosunda hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda anlaşıldı

ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı.

ABD Senatosunda hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda anlaşıldı

ABD Senatosundaki bazı ılımlı Demokratlar, geçici bütçe konusunda "evet" oyu vereceklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel saatle pazar akşamı toplanan ABD Senatosunda yapılacak oylamada, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçenin kabul edilmesi bekleniyor.

Söz konusu oylamanın Senato'da kabul edilmesi halinde geçici bütçe yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek ve buradan da geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

Demokrat senatörlerden Jeanne Shaheen, Maggie Hassan ve Angus King, Senato'nun 3 yıllık harcama tasarısını kabul etmesi ve hükümetin geri kalan fonlarını ocak sonuna kadar uzatması halinde yeniden açılmasına "evet" oyu vereceklerini belirtti.

Demokrat senatörler, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atarak, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açtı.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi John Thune, yaptığı açıklamada, pazar gecesi ılımlı Demokratlarla vardıkları uzlaşmayı onayladı ve onay sürecini başlatmak için acil oylama çağrısı yaptı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok yaklaştığımızı düşünüyorum, hükümetin kapanmasını sona erdirmeye çok yakınız." değerlendirmesini yaptı.

