Dünya

ABD'de hastalık merkezi uyardı: Tavuklarınızı öpmeyin

19 Eylül 2019 Perşembe 13:59 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 14:07

ABD'de can alan Salmonella virüsüyle ilgili bir araştırma yapıldı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin araştırmasına göre, bu virüsü kapan kişilerin büyük bir kısmı kümes hayvanlarıyla temas içinde.

[Fotoğraf: Reuters]