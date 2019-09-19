İki yıl önce bir Amerikan araştırma şirketi bazı görüntüler yayınladı.

2004 ve 2015 yıllarında Amerikan savaş pilotları tarafından kayda alınan görüntülerde, gelişmiş kızıl ötesi sensörlerle tespit edilen cisimler yer alıyordu.

Amerikan donanması, bu videoların gerçek olduğunu kabul etti.

Donanma sözcüsü Joe Gradisher, çok hızlı hareket eden cisimleri "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" olarak tanımladı.

Bu itirafın amacı, pilotların hava sahasında güvenliği tehdit eden ihlalleri rapor etmeleri.

Sözcü Gradisher, "Kamuya açık bu videolar, donanmamızın eğitim sahalarında yaşanan ihlallerin çok küçük bir kısmı" dedi.

Bu cisimlerin ne olduğunu anlamanın yolunun da, pilotların bunları raporlamasından geçtiğini söyledi.

Kaynak: BBC

