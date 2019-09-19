Fransız basınındaki haberlerde, Pluvigner'de, F16 savaş uçağının, otoyola ve demir yollarına yakın bir yerde eğitim yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

Uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu ve kurtulduğu belirtildi.

Kendini fırlatmayı başaran pilotlardan birinin paraşütü 250 bin voltluk elektrik hattına takıldı. Pilotun hayati tehlikesi bulunuyor.

Güvenlik önlemlerin alındığı olay yerine itfaiye ekiplerinin ve polisin sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA