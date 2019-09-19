Dünya
Belçika'ya ait F16 savaş uçağı Fransa'ya düştü19 Eylül 2019 Perşembe 13:49 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 14:35
Fransa'nın kuzey batısındaki Pluvigner kasabasında Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı düştü.
Fransız basınındaki haberlerde, Pluvigner'de, F16 savaş uçağının, otoyola ve demir yollarına yakın bir yerde eğitim yaptığı sırada düştüğü bildirildi.
Uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu ve kurtulduğu belirtildi.
Kendini fırlatmayı başaran pilotlardan birinin paraşütü 250 bin voltluk elektrik hattına takıldı. Pilotun hayati tehlikesi bulunuyor.
Güvenlik önlemlerin alındığı olay yerine itfaiye ekiplerinin ve polisin sevk edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: savaş uçağı düştü fransa Belçika