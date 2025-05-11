Parçalı Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber-AA 11.05.2025 07:26

ABD'de gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk özgürlüğüne kavuştu

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 7 hafta gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, özgürlüğüne kavuştu. Federal mahkeme "Delil yok" dedi, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Özgürlüğüne kavuşan Öztürk, verilen destek için herkese teşekkür etti.

ABD'de gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk özgürlüğüne kavuştu
[Fotograf: AA]

Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 7 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, eğitim gördüğü Massachusetts eyaletine döndü.

Kefaletle serbest bırakıldığı gün avukatlarıyla geceyi Louisiana'da geçiren Öztürk, ilk uçakla Boston'daki Logan Airport isimli havalimanına indi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yanında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi avukatı Mafsa Khanbabai ile havalimanına giriş yapan Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da vardı.

Başkonsolos Buner, giriş salonunda ayaküstü sohbet ettiği Öztürk'e Türkiye adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Tüm ilgi ve destek için minnettarım"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Öztürk, iyi olduğunu ve bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

"Herkese tüm destek ve sevgisi için teşekkür ediyorum. Son 45 günde özgürlüğümü kaybettim ve doktora çalışmaların için kritik bir zamanda eğitim hakkımı kaybettim. Çalışmalarıma, topluluğuma, arkadaşlarıma dönebildiğim için çok mutluyum. Benim için Türkiye'deki, Tufts'daki topluluğum için çok zor zamanlardı. Tüm nezaket, ilgi ve destek için minnettarım."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ayrıca, Massachusetts'teki bazı Amerikalı yerel yöneticiler, sivil toplum temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları da Öztürk'ü karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rümeysa Öztürk'ü bekleyen komşuları evinin önüne çiçek ve geçmiş olsun mesajları bıraktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ne olmuştu?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve "deliler" (İsrail karşıtı) olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

ETİKETLER
ABD Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Kolombiya'yı sel ve toprak kayması vurdu: 5 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:41
Kolombiya'yı sel ve toprak kayması vurdu: 5 ölü
06:33
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
04:38
ABD'de serbest bırakılan Öztürk, yaşadığı Massachusetts eyaletine döndü
02:54
Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti
02:14
İzmir'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
03:21
Putin: Kiev ile görüşmeleri yeniden başlatmak istiyoruz
Hollanda'da, İsrail saldırılarında ölen sağlık çalışanları için anlamlı etkinlik
Hollanda'da, İsrail saldırılarında ölen sağlık çalışanları için anlamlı etkinlik
FOTO FOKUS
Metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı
Metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ