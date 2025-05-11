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Dünya
AA 11.05.2025 02:52

Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İsviçre'de Çin ile çok iyi bir toplantı gerçekleştirildiğini kaydeden Trump, "Pek çok şey görüşüldü, birçok konuda mutabık kalındı. Dostane ama yapıcı bir şekilde tam bir yeniden başlama süreci müzakere edildi" ifadelerini kullandı.

Trump, "hem Çin hem de ABD'nin yararına olacak" şekilde Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istediklerini vurgulayarak, "Büyük ilerleme kaydedildi" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile Çin tarifeler konusunda restleşmişti

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı.

Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in temsil edeceği bildirilmişti.

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