Parçalı Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2025 04:32

ABD'de serbest bırakılan Öztürk, yaşadığı Massachusetts eyaletine döndü

Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, eğitim gördüğü Massachusetts eyaletine döndü.

ABD'de serbest bırakılan Öztürk, yaşadığı Massachusetts eyaletine döndü

Kefaletle serbest bırakıldığı gün avukatlarıyla geceyi Louisiana'da geçiren Öztürk, ilk uçakla Boston'daki Logan Airport isimli havalimanına indi.

Yanında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi avukatı Mafsa Khanbabai ile havalimanına giriş yapan Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da vardı.

Başkonsolos Buner, giriş salonunda ayaküstü sohbet ettiği Öztürk'e Türkiye adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD'de serbest bırakılan Öztürk, yaşadığı Massachusetts eyaletine döndü

Öztürk, iyi olduğunu ve bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Ayrıca, Massachusetts'teki bazı Amerikalı yerel yöneticiler, sivil toplum temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları da Öztürk'ü karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öztürk, polislerin koruması eşliğinde, avukatı ve yakın arkadaşlarıyla havalimanı içinde kendisi için önceden hazırlanan bir dinlenme odasına alındı.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve "deliler" (İsrail karşıtı) olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

ETİKETLER
ABD İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:54
Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti
02:14
İzmir'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
03:21
Putin: Kiev ile görüşmeleri yeniden başlatmak istiyoruz
01:46
Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistinli mevkidaşı Abbas ile Gazze'deki durumu görüştü
01:30
Metrobüs kazasında yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor
01:28
Pakistan Başbakanı Şerif'ten aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere teşekkür
Hollanda'da, İsrail saldırılarında ölen sağlık çalışanları için anlamlı etkinlik
Hollanda'da, İsrail saldırılarında ölen sağlık çalışanları için anlamlı etkinlik
FOTO FOKUS
Metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı
Metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ