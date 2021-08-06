Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de gezi uçağı düştü: 6 ölü
[Harita: TRT Haber]
ABD'nin Alaska eyaletinde bir gezi uçağı henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
ABD Sahil Güvenlik ve Federal Havacılık İdaresi, Alaska'nın güneydoğusunda Ketchikan kenti yakınlarındaki Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde bir gezi uçağının düştüğünü açıkladı.
Uçakta bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Askerler ve gönüllü bir ekip bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecek.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun da kazayı araştırmak için bir ekip gönderdiği aktarıldı.
Etiketler: ABD
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