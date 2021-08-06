ABD Sahil Güvenlik ve Federal Havacılık İdaresi, Alaska'nın güneydoğusunda Ketchikan kenti yakınlarındaki Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde bir gezi uçağının düştüğünü açıkladı.

Uçakta bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Askerler ve gönüllü bir ekip bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecek.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun da kazayı araştırmak için bir ekip gönderdiği aktarıldı.