İngiltere’de kedi mamasının neden olduğu düşünülen hastalık nedeniyle yüzlerce kedi öldü.

Kedi pansitopenisi adıl gizemli hastalığın kedi mamasından kaynaklandığı düşünülürken mamalar toplatıldı.

Kedi pansitopenisi, kedilerdeki kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin hızla azalmasına neden olarak, genellikle ölümcül olabilen ciddi hastalıklara yol açıyor.

En az 330 kedinin öldüğü belirtilirken Kraliyet Veteriner Koleji, hastalanan birçok kedinin veterinerlik muayenesine götürülmeyebileceği için gerçek sayının daha yüksek olabileceği konusunda uyarıyor.

Veterinerler en az 528 kedi pansitopenisi vakasını tedavi etti.

Mamalar raflardan indirildi

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, kedi sahiplerini önlem olarak üretici Fold Hill Foods tarafından markalar adına yapılan kuru mamaları evcil hayvanlarına vermemeleri konusunda uyardı

Sainsbury's ve Pets at Home, hastalıkla ilgili olası bağlantılardan dolayı kuru kedi mamasını raflarından çeken birkaç perakendeci arasında yer alıyor.

