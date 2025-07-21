ABD’de gençlerin yüzde 72’si yapay zeka arkadaşlarıyla sohbet ediyor

ABD’de 13- 17 yaş arası gençlerle yapılan ulusal bir araştırma, gençlerin neredeyse dörtte üçünün yapay zeka destekli sohbet botlarını kullandığını ortaya koydu. Her iki gençten biri ise bu sistemlerle düzenli olarak iletişim kurduğunu belirtti.

Araştırma, çocuklara yönelik medya ve teknoloji değerlendirmeleri yapan sivil toplum kuruluşu Common Sense Media tarafından hazırlandı. Ankette 1060 gençle görüşüldü.

Yapay zeka arkadaş nedir?

“Yapay zeka arkadaş” olarak tanımlanan bu sohbet botları, görev tamamlamak yerine kullanıcıyla duygusal bağ kurmak üzere programlanıyor. Character.AI, Replika ve Nomi gibi platformlar üzerinden hizmet veriyor.

Ciddi konular da paylaşılıyor

Katılımcıların yüzde 30’u bu sistemleri “eğlenceli bulduğu” için kullanırken, yüzde 28’i teknolojik merakla bu deneyime yönelmiş. Ancak dikkat çeken bir veri de şu: Gençlerin üçte biri, ciddi meseleleri bu yapay zeka arkadaşlara anlatmayı tercih ettiğini söylüyor.

Katılımcıların yüzde 24’ü ise sistemle gerçek isim ya da konum gibi kişisel bilgilerini paylaştığını ifade etti. yüzde 34’lük bir kesim, sohbet sırasında rahatsız edici bir durum yaşadığını belirtse de bu tür deneyimlerin sıklığı düşük görünüyor.

Gençler temkinli ama risk yüksek

Ankete göre, gençlerin yarısı bu sistemlerden gelen tavsiyelere güvenmiyor. Ancak yaş grupları arasında fark var: 13-14 yaş grubu, 15-17 yaş grubuna göre yapay zeka tavsiyelerine daha fazla güveniyor.

Buna karşın gençlerin çoğu, insan ilişkilerinin yapay zeka ile sohbetten daha doyurucu olduğunu düşünüyor. yüzde 80’i, zamanının büyük bölümünü gerçek arkadaşlarıyla geçirdiğini belirtiyor.

"18 yaş altı uzak durmalı"

Araştırmayı yürüten Common Sense Media, güvenlik önlemleri artırılmadıkça yapay zeka sohbet botlarının 18 yaş altı bireyler için uygun olmadığını savunuyor.

“Şirketler geçmişte de çocukların yararını göz ardı ederek kar elde etti. Yapay zeka sistemlerinde aynı hatayı yapamayız” ifadesine yer verilen raporda, yasal ve teknolojik düzenlemelerin hızla devreye girmesi gerektiği vurgulanıyor.