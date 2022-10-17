Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Florida açıklarında 98 göçmen kurtarıldı
[Temsili fotoğraf: AP]
ABD'nin Florida eyaleti açıklarında iki gündür aç ve susuz olduğu belirtilen 98 göçmen kurtarıldı.
ABD Sahil Güvenlik Teşkilatına ait bir helikopter tarafından, eyalete bağlı Boca Raton kentinin 32 kilometre doğusunda göçmenleri taşıyan bir tekne tespit edildi.
Yetkililer, teknenin aşırı kalabalık olduğunu, 53 erkek, 35 kadın ve 10 çocuk göçmenin Bahama makamlarına teslim edildiğini aktardı.
Çoğunluğu Haitili olan göçmenler, yetkililere, 1 haftadır denizde olduklarını ve 2 gündür aç ve susuz olduklarını söyledi.
Etiketler: ABD Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
ABD'de bir ilkokulda radyoaktif atık bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz