ABD Sahil Güvenlik Teşkilatına ait bir helikopter tarafından, eyalete bağlı Boca Raton kentinin 32 kilometre doğusunda göçmenleri taşıyan bir tekne tespit edildi.

Yetkililer, teknenin aşırı kalabalık olduğunu, 53 erkek, 35 kadın ve 10 çocuk göçmenin Bahama makamlarına teslim edildiğini aktardı.

Çoğunluğu Haitili olan göçmenler, yetkililere, 1 haftadır denizde olduklarını ve 2 gündür aç ve susuz olduklarını söyledi.