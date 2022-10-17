Japonya'da 2012-2020 dönemindeki göreviyle "en uzun süreli başbakan" unvanına sahip Abe Şinzo'nun temmuzda suikast sonucu hayatını kaybetmesinin siyasi yankıları sürüyor.

Cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya'nın, "Kilise'ye yakın bir grubu desteklemesi sebebiyle Abe'ye kin beslediğini" belirtmesi sonrası, kamuoyunda oklar, FFWPU'ya çevrildi.

Kilise yapılanmasının, bağış talepleri ve halkın genellikle "zorlama ve ikna yoluyla fahiş fiyatlara eşya satın alınması olaylarını" ifade eden "ruhani satışlarla" etkisini artırdığına yönelik, Japon kamuoyunda artan şikayetler sonrası, Kişida Fumio hükümeti adım attı.

Sabah saatlerinde Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı (MEXT) Nagaoka Keiko'yu kabul eden Kişida, FFWPU'ya karşı soruşturulma açılması talimatı verdi.

Bu kapsamda dini yapılanmanın yöneticileri, olası yasa ihlallerinin araştırılmasına ilişkin bakanlık ve eyalet yönetimlerince sorguya çekilebilecek.

Güney Kore'de 1954'te kurulduğu bilinen ve "kült" olarak nitelenen grup, soruşturma geçirmesi sonrası "dini kuruluş" vasfını kaybedecek ve vergi indirim hakkını yitirecek.

1700'ü aşkın danışma talebi

Meclis oturumunda konuya değinen Başbakan Kişida, hükümetin 5 Eylül'de kurduğu danışmanlık servisinin, 30 Eylül'e dek 1700'ü aşkın talep gördüğünü söyledi.

Kişida, hükümetin, "çok sayıda mağdurun bulunduğunu ve bu kesimlere yönelik yeterli destek sağlanmadığı gerçeğini ciddiye aldığını" kaydetti.

Bakan Nagaoka da uzman heyetin ay sonuna dek detaylı rapor hazırlayacağını belirterek yapılanmaya yönelik soruşturmayı en yakın zamanda başlatacaklarını açıkladı.

Kilise tepkili

FFWPU, Başbakan Kişida hükümetinden beklenmedik soruşturma talimatının detayları, işleyişi ve sorgulama sürecini dikkatle izleyeceklerini duyurdu.

"En uzun dönem başbakan" unvanlı Abe, 8 Temmuz'da, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) Nara kentindeki açık hava etkinliğinde uğradığı silahlı saldırıda ölmüştü.

Kilise-siyaset ilişkilerin kamuoyuna yansıması sonrası LDP içinde yapılan soruşturmada da 179 milletvekilinin, kiliseye yakın kuruluşlarla ilişkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.