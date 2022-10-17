Ülke çapında hükümet karşıtı protestoların beşinci haftasına girmesiyle birlikte hafta sonu çıkan yangınla ilgili ayrıntılar hala az.

Mizan Haber Ajansı, mahkumların pazar günü çıkan olaylarda ağır yaralanmalarının ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölenlerin hepsinin hırsızlık suçlamasıyla tutulduğu açıklandı.

Mizan olayı "mahkumlar arasındaki bir kavga" olarak nitelendirdi, ancak iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı.

İran dışındaki aktivistler, özellikle ülke çapındaki protestolara ilişkin son açıklamalarının sahadakilerden önemli ölçüde farklı olması nedeniyle, İran hükümetinin iddialarına şüpheyle yaklaştıklarını söylüyorlar.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Evin Hapishanesinde yangın çıktığı görülürken, silah ve patlama sesleri de duyulmuştu.