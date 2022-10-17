Muhafazakar Parti'den milletvekilleri Crispin Blunt, Andrew Bridgen ve Jamie Wallis, pazar akşamı Başbakan Liz Truss'ın istifasını talep etti.

Blunt, Truss'ın mevcut ekonomik krizi atlatamayacağını düşündüğünü söyledi. Onu takiben Bridgen, "Ülkemiz, halkımız ve partimiz daha iyisini hak ediyor." ifadesini kullandı.

Wallis ise Truss'ın, "İngiltere'nin ekonomik güvenilirliğini baltaladığını ve partiyi onarılamayacak biçimde parçaladığını" ifade etti.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, vergi indirimini öngören yeni ekonomi programını açıklamasının ardından Sterlin, dolar karşısında rekor düşüş göstermişti.

Eleştiriler üzerine Truss hata yaptığını kabul etmiş, Maliye ve Hazine Bakanını değiştirmişti.