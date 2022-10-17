Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santrali'nin enerjisi kesildi
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna, Rusya'nın saldırılarının ardından Zaporijya Nükleer Santrali'nin güç şebekesinden ayrıldığını duyurdu.
Ukrayna devlet nükleer enerji ajansı Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Rus teröristlerin" Ukrayna kontrolündeki bölgede kritik altyapı trafo merkezlerini bombaladığı bilgisi verildi. Bunun ardından, son "750 kV ZNPP-Dniprovska" iletişim hattının 03.59'da kapandığı vurgulandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de bu sabah kamikaze dronlarla vurulduğu açıklanmıştı.
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