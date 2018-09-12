ABD'de Florence Kasırgası öncesi market rafları boşaldı

Florence Kasırgası'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarını perşembe günü vurması bekleniyor.

ABD'nin doğu kıyılarındaki yerleşimciler şiddetini artırması beklenen Florence Kasırgası için hazırlıklara devam ediyor.

Kasırga öncesi bölgedeki benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu. Market rafları boşaldı.

Bölgede kalan yerleşimcilerin yapı marketlere akın etmesiyle, el feneri, yakıt bidonu gibi ürünlerin satışı tavan yaptı.

Yerleşimciler, önlem amaçlı olarak ahşap plakalarla ev ve iş yerlerinin pencerelerini güçlendiriyor.

Kasırganın vuracağı Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia'da okul, resmi daire ve fabrikalar kapatıldı.

5 milyon 400 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor

Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, saatteki hızı en az 253 kilometreyi bulacak olan fırtına, şiddetini artırabilir.

Kasırganın aşırı yağış ve seli de beraberinde getirmesi bekleniyor.

AbD Başkanı Donald Trump da tehlikeli bölgeler için acil durum ilan ederek, 5 milyon 400 bin kişiyi etkilemesi beklenen kasırga için yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: TRT Haber