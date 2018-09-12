ABD'de 2 bin 265 kişi işlemediği suçtan 20 bin yıl hapis yattı

ABD'de mahkum edilip cezaevine gönderildikten sonra suçsuzluğu kanıtlanıp aklananlarla ilgili çarpıcı bir rapor yayımlandı.

Amerikan Ulusal Aklanma Kayıt Dairesi'nin 1989'dan bu yana topladığı verileri içeren raporuna göre 2 bin 265 kişi işlemedikleri suçlardan hüküm giydi. Bu kişilerin işlemedikleri suçlardan dolayı hapis yattıkları toplam sürenin 20 bin yıl, devletin onlara ödediği tazminatın ise 2 milyar 200 milyon dolar olduğu açıklandı.

Hatalı hüküm giyen siyah sayısı beyazlardan fazla

Söz konusu 2 bin 265 kişinin yarısından azının bu tazminatı alabildiği ve hatalı hüküm giyen siyah sayısının beyazlardan fazla olduğu belirtiliyor.

Bazı eyaletlerin kanunları gereği, hatalı mahkumiyete cezaevinde geçirilen her yıl için 69 bin dolar ödendiği, ancak eyaletin tazminatını beklemeyip dava açanların yıl başına 300 bin dolar tazminat aldığı kaydediliyor.

Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu eyaletlerde tazminatın yüzde 50 oranında arttığı da raporda belirtiliyor.

Tazminatlara rağmen kişilerdeki asıl zararın ölçülmesi imkansız

"Amerikan Ulusal Aklanma Kayıt Dairesi", bu istatistiklerin 1989'dan bu yana mahkeme kayıtlarından elde edildiğini açıkladı.

Kuruluş değerlendirmesinde, raporun sayılardan ibaret bir istatistik olarak düşünülmemesi gerektiğini, asıl bilançonun dağılan yuvalar, biten kariyerler, yalnızlık, aşağılanma ve yıkılan hayatlar olduğunu, dolayısıyla asıl zararın ölçülmesinin imkansız olduğunun da altını çizdi.

Kaynak: TRT Haber