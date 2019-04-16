ABD'nin ortabatı ve Orta-Atlantik bölgelerini vuran şiddetli fırtına, bölgeyi savaş alanına çevirdi. En az 8 kişinin hayatını kaybettiği fırtınanın ardından, çoğu ev ve iş yeri zarar gördü.

Pazar günü Ohio'yu vuran fırtına, pazartesi günü New Jersey'e ilerleyerek şiddetli yağmur, rüzgar ve hortum getirdi.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, Ohio eyaletinin Shelby kentini bir hortumun vurduğu ancak can kaybı olmadığı belirtildi. Yetkililer yarım düzine ev ve iş yerinin zarar gördüğünü, en az 6 kişininse yaralandığını aktardı.

Fırtınanın New Jersey’de 20 bin hanede elektriklerin kesilmesine neden olduğu ancak ekiplerin kısa sürede arızaları giderdiği açıklandı.

Kaynak: AP News