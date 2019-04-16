ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 100 yaşındaki yoga eğitmeni Tao Porchon Lynch, kalçasındaki dört proteze rağmen, yogayı bırakmayı düşünmüyor.

Yoga yapmaya 7 yaşında başlayan Lynch, yoga eğitmenliğinin yanı sıra balo salonu dansı da yapıyor.

Lynch, her sabah uyandığında güneşe baktığını ve kendisine, "bunun hayatının en güzel günü olacağını" söylüyor.

7 yaşındayken sahildeki erkek çocukların yoga yaptığını gördüğünde, onların yaptığı hareketleri kendisinin de denemeye çalıştığını ancak teyzesinin bunun kadınlar için uygun olmadığını söylediğini belirten Lynch, "Eğer erkekler bunu yapabilirse, ben de yapabilirim" dediğini anlattı.

Lynch'ın öğrencilerinden Sylvia Samilton Baker ise, onun hayatının bir yoga yolu olduğunu ifade etti.

Yoga eğitmeni Lynch ayrıca bu yılın başlarında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den olağanüstü başarısı için prestijli Padma Shri Ödülü aldı.

Kaynak: AP News