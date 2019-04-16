Minikler gönüllerince dans etti, en sevdikleri çizgi dizi karakterlerini yakından görmenin sevincini yaşadı. TRT Çocuk'un en sevilen çizgi dizilerinden Rafadan Tayfa rüzgarı Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti'nde (KKTC) esti.

Rafadan Tayfa'nın birbirinden neşeli karakterleri çocuklar için sahneye çıkarak şarkı söyledi, neşeli figürlerle müziğe eşlik etti.

Yurt dışında pek çok noktada gösteri yapan Rafadan Tayfa, Kıbrıs Vakıflar İdaresince 3'üncüsü düzenlenen İyilik Festivali çerçevesinde minikleri coşturdu. Festivale Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da destek verdi.

Sabah saatlerinde başlayan festivalin bu yılki sloganı ise "İyiliğe sen de tohum ek" sloganıydı.

Gün boyu yarışmalar yapıldı, birbirinden eğlenceli gösteriler sergilendi. İyilik temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenler de ödüllendirildi.

Festival, 8 gün boyunca 8 kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de festivale katılanlar arasındaydı.

Kıbrıslı Türklerin önemine dikkat çeken Eren, İyilik Festivali'nin tüm ülkeye yayılması için katkı verdiklerini söyledi.

Kaynak: TRT Haber