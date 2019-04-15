Erciş Kaymakamlığı çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen defilede, anaokulu öğrencileri aileleriyle hazırladıkları ve tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kostüm ve kıyafetleri sergiledi.

Gül Bahçesi Anaokulu Müdürü Emirhan Sevinç, çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden kostüm yaptığını söyledi.

Öğrencilerin bir duyarlılık örneği sergilediğini belirten Sevinç, "Çevre konusunda daha bilinçli davranmalıyız. Çevremize attığımız cam, kağıt, poşet gibi atıklar hem ülke ekonomisine hem de dünyanın geleceğine zarar veriyor. Geriye dönüştüreceğimiz her poşet geleceğe temiz bir çevre bırakmamız açısından önem arz ediyor" dedi.

Kaynak: AA