Sadık isimli kuzu...

İsmini, sahibine olan sadakatinden alıyor. Çünkü sahibi neredeyse o da orada.

İkiz olarak dünyaya gelen kuzuya annesi süt vermeyi reddetti. Durum böyle olunca da kuzunun bakımını Şükrü Sönmez üstlendi.

"Bizden bu ilgiyi görüyor ama anne şefkatini, sevgisini de bizde arıyor. Onun için adı 'Sadık'. Benden 1 metre ayrılmaz."

75 yaşındaki Şükrü Sönmez, ona gözü gibi bakıyor. Her gün biberonla besliyor. Yemekten sonra, kuzuya bir de çay ikram ediyor. O da çayı büyük bir keyifle içiyor.

Sönmez, günün büyük bir bölümünü "Sadık"la beraber geçiriyor.

Haber: Necmettin Çuhadaroğlu