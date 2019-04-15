Jono Dunnett, Mayıs 2017'de yolculuğuna başladı.

Şimdiye kadar 15 ülkenin kıyı şeridini geçti. O, sörf tahtasının üzerindeki malzemelerle uygun bulduğu yerlerde kamp kuruyor ve konaklıyor.

Dunnett'in rotasında sıra Kastamonu Abana'ya geldi.

Günün 8 saatinde yelken açıyor

Rüzgar sörfüne küçük yaşlarda başladığını söyleyen Dunnett, sınırlarını aşmak için sörf tahtasıyla dünya turuna çıktığını anlattı. Hava koşullarına göre de günde yaklaşık 30 kilometre katettiğini belirtti.

O günkü gücüne ve rüzgarın yönüne bağlı olarak bu mesafenin değiştiğini söyleyen Dunnett, şöyle konuştu:

"Şartlar oluştuğunda 30 kilometreyi iki katına çıkarabiliyorum. Genellikle günün 8 saatinde yelken açıyorum, rüzgar olmadığında kürek çekiyorum. Hava kararmadan uygun bir yerde durup kamp yapıyorum. Bir sonraki gün de yoluma devam ediyorum."

"Türkiye muhteşem bir ülke"

Yolculuğunun Türkiye etabında farklı deneyimler kazandığını belirten Dunnett, "Türk halkı sıcak ve misafirperver. Yolculuğumdan her geçen gün daha çok keyif alıyorum. Yemekleri lezzetli ve denizde birçok yunus var. Türkiye muhteşem bir ülke" dedi.

Dunnett, yolculuğu boyunca denizlerdeki kirliliğin dikkatini çektiğini, özellikle plastik atıkların çevresel açıdan risk oluşturduğunu vurguladı.

Bu yıl Rusya ve Abhazya sınırına ulaşmayı hedeflediğini anlatan Dunnett, yolculuğunu bisikletle Norveç'e dönerek tamamlayacağını belirtti.

Kaynak: AA