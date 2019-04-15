Bünyamin Aksungur'un öğrencilik yıllarında başlayan Türk dünyası sevgisi, müziklerine de ilgi duyup tanışmasını sağladı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra 11 yıl öğretmenlik yapan Aksungur, ardından TRT'de müzik programları yapımcısı olarak 32 yıl çalıştı.

Türk dünyası müziklerine ilgisi dolayısıyla elinden kopuzu düşürmeyen ve Orta Asya'daki Türk devletleri arasında gönül bağı oluşturan Aksungur, 1989 yılından bu yana ülke ülke gezerek Türk dünyası müziklerinin tanıtılması için çaba harcıyor.

Bugüne kadar 27 ülkeye giden, kopuz çalıp konser ve konferanslar veren Aksungur, "Canan Uykuda" isimli bir de albüm çıkardı.

"Ortak kültürümüzden insanlara yansımaları aktarıyorum"

Bünyamin Aksungur, 48 yıldır Türk dünyası müziklerini icra ettiğini söyledi.

Türk dünyasının ortak bir müzik kültürü bulunduğunu anlatan Aksungur, "Ortak kültürümüzden insanlara yansımaları aktarıyorum. İnsanlarımız çok büyük bir tarih ve kültür mirasının, kültür hazinesinin üzerinde olduklarının maalesef farkında değiller" dedi.

Türk dünyasında türkülerin büyük benzerlik gösterdiğini vurgulayan Aksungur, şöyle konuştu:

"Sendeki kaşlar bende olsa türküsü, İstanbul türküsü olarak geçer ama aynı türkünün Gagavuz Türkleri arasında 'Sendaki kaşlar bende da olsa' diye karşınıza çıktığını görüyorsunuz. Kırım'a gidiyorsunuz, 'Ayşem sendeki saçlar mende olaydı' diye söylendiğini görünce insan başka bir gururla, başka bir kıvançla muhteşem bir kültür hazinesi üzerinde olduğunu anlıyor. Bunun gibi binlerce örnek sunabilirim."

Türk dünyasının 13 ayrı köşesinden 13 ortak türkü

Bir yerin vatan olması için kültür değerlerinin önem taşıdığını belirten Aksungur, şunları anlattı:

"Türkülerin söylendiği yerler benim vatanım. Kopuzum bütün seyahatlerimde yanımdaydı. Avustralya, Japonya, Avrupa'nın pek çok ülkesine ve Türk coğrafyasındaki yerlerin dörtte üçüne gitmişimdir. 27 ülkede konser ve konferanslar verdim. Türk dünyasının müziklerinde, Türkiye'mizdeki şarkı ve türküler tam da merkezde. Bütün bunlarla Türk dünyası şekilleniyor. Yani hepsinin gözü, kulağı, kalbi Türkiye'mizdeki kültür eserlerinde, kültür varlığında."

Aksungur, çıkardığı ilk albümde Türk dünyasının 13 ayrı köşesinden 13 ortak türküyü müzikseverlerin beğenisine sunduğunu vurguladı. Ayrıca, ikinci albümünün çalışmasını tamamladığını, üçüncü albümünün de hazırlığını yaptığını söyledi.

Kaynak: AA