Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Lütfi ve 68 yaşındaki Hürmüz Gider çifti, şehit düşen oğullarının büyüdüğü odayı anılarıyla doldurdu.

Odanın birçok yerinde şehidin çocukluk, gençlik ve askerlik yıllarına ait fotoğraflar yer alıyor. Yatağı ve kanepesinde Türk bayrağı, duvarlarda da künyesi ve elbiseleri bulunuyor.

Şehidin yazdığı notlar ve özel eşyalarını da bir kutuda saklayan Gider çifti, "müze" şeklinde tasarladıkları şehidin odasını 23 yıldır aynı düzenle koruyor.

"Bayram ziyaretlerine askerlerimiz geliyor"

Anne Hürmüz Gider, 3 çocuğundan biri olan şehit oğlundan kalan en ufak hatıraya bile sahip çıktığını söyledi.

Oğlunun hatıralarını odasında yaşattığını anlatan Gider, şöyle konuştu:

"Rüyalarımda onu hep bu odada görüyorum. Bir yere gittiğimde gelir gelmez odasının ışığını açarım ve bakarım. Akşamları odaya girer 'İyi akşamlar oğlum' derim. Sonra kendi odama geçip uyurum. Bu odaya girdiğimde onu görüyor gibi oluyorum."

Gider, oğlunun şehit olacağını rüyasında gördüğünü, şehadet haberini aldığında çok üzüldüğünü belirtti. Evlat acısının çok zor olduğunu ve onu çok özlediğini anlattı.

"Arkadaşları evlendi, çocukları oldu. Bazılarının çocukları sünnet oluyor. 7 sene kapıdan dışarı çıkamadık biz. Hele bayramlarda... Bayram ziyaretlerine askerlerimiz geliyor. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Ne yapalım tecellimiz işte. Oğlum vatan için şehit düştü. Bu yüzden gururluyum. Vatanı için canını verdi."

"O acı kalbimizden hiç gitmiyor"

Baba Lütfi Gider de oğlunu kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Vatan için şehit oldu. 'Şehit' demesi kolay ama kalpteki yara geçmiyor. Onun arkadaşlarını görünce hala içim acıyor. Cenazesini defnettikten sonra 3 yıl boyunca mezarlığın oradan geçemedim. O acı kalbimizden hiç gitmiyor. Takdir Allah'tan. Allah'ım sabır versin."

Gider, odasına girdiğinde oğlu oradaymış gibi hissettiğini vurguladı.

"Bu odaya girdiğim zaman bir yandan seviniyorum bir yandan da kalbim acıyor. Şehit oldu diye seviniyorum ama kalp öyle demiyor, sızlıyor, acıyor. Askerlerimiz ziyaretimize gelince çok mutlu oluyorum ama oğlum aklıma geliyor. Allah hükümetimizden razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar."

Kaynak: AA