Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan Adem Yıldıztaş, çocukları seyyar salıncakla sevindiriyor.

Şehirdeki farklı mahallelerin yanı sıra kent meydanlarına kurduğu seyyar salıncakla geçimini sağlayan Yıldıztaş, sokak sokak gezerek çocuklara keyifli anlar yaşatıyor.

Çocuklar çok seviyor

Adem Yıldıztaş, seyyar salıncağı İstanbul'dan getirdiği söyledi. Yaklaşık 2 yıldır seyyar salıncakla çocukları eğlendirdiğini anlatan Yıldıztaş, şöyle konuştu:

"Bazı günler çok iyi kazanıyorum bazen ise idare edecek şekilde para kazanıyorum. Hafta içinde kentin belli başlı mahallelerinde, hafta sonları ise insanların yoğun olduğu kent meydanlarında çalışıyorum."

Yıldıztaş, çocukların seyyar salıncağı eğlenceli bulduğunu belirtti.

"Çocuklar seyyar salıncağı çok seviyorlar. Seyyar salıncağın daha moderni aynı şekilde alışveriş merkezinde var ama çocuk ve aileler seyyar salıncağı daha çok ilgi gösteriyor. Çok eski olduğundan dolayı da insanların ilgisi var. Seyyar salıncağı bayramlarda kullanıyorlardı. Çocukları beş dakikasını 1 liraya bindiriyoruz. Seyyar salıncağın ortasında bulunan kolla döndürüyoruz ve insan ister istemez yoruluyor."

Kaynak: AA