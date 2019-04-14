Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'ndeki Berit Dağı'nda hayvan otlatmaya çalışan çobanların mücadelesi, kar ve soğuk havaya rağmen devam ediyor.

"Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırdıkları bölgede, sabah güneşiyle sürülerini alarak yola çıkan çobanlar, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için kar üstünde kilometrelerce yol yürüyor.

Kangal cinsi köpeklerin de eşlik ettiği yolculukta hayvanlar, karların eridiği yerlerdeki bitkilerle karınlarını doyuruyor.

Çobanlar da uzun yolculuğun ardından kar suyuyla yaptıkları çaylarını içip yemeklerini yiyor.

Kar ve soğuk hava dinlemiyorlar

Keçilerini otlatmaya çıkaran çobanlardan Hüseyin Gürbüz, günlerinin, hayvanları dağa getirip onların karınlarını doyurmakla geçtiğini belirtti.

Bahar gelmesine rağmen Berit Dağı'nda hemen her yerin karla kaplı olduğuna dikkat çeken Gürbüz, buralardan kar ve soğuk havanın eksik olmadığını söyledi.

Sürüyle kilometrelerce kar üstünde yürüyerek her gün yiyecek bulmak için dağlarda akşam ettiklerini anlatan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Burası 'Akdeniz'in Sibiryası', Kahramanmaraş'ın en yükseği Berit Dağı. Buranın karı hiç eksik olmaz. Yaklaşık 3 metreye kadar kar olur. Çok şiddetli soğukları vardır. Çobanlar bu zorlu şartlarda hayvanlarını otlatmaya çalışır. Kilometrelerce karlar üstünde sürüyle yol yürüyoruz. Hayvanlara bu dönemde karın içinde ardıç ve geven denilen bitkileri ve doğada yeni yeşeren otlardan yediriyoruz."

Gürbüz, yaz aylarında sürüler yem bulmakta sıkıntı çekmedikleri için kendilerinin de rahat ettiğini dile getirerek, "Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırdıkları bölgede çobanların zorlu yolculuğunun devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA