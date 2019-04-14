Aksaray'da yaşayan ve şeker hastalığı nedeniyle yüzde 58 engelli raporu olan Müşerref Şentürk, esnaf olan eşinin işini kaybetmesi üzerine düğünlerde yemek yaparak ailesine destek oldu.

Hep bir iş yeri sahip olma hayali kuran Şentürk, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İŞKUR'un girişimcilik kursuna katıldı.

Ardından, İŞKUR'un engellilere yönelik destek programından yararlanarak kendi iş yerini açan Şentürk, 4 kadına istihdam sağlıyor.

"Hep kendi iş yerimi açma hayalini kurdum"

Kadın girişimci Şentürk, yemek yapmayı çok sevdiğini, yıllarca düğünler için yemek yaptığını söyledi.

İlçede esnaflık yapan eşinin işini kaybetmesi üzerine zor günler geçirdiklerini, düğünlerden kazandığı para ile evine destek olduğunu anlatan Şentürk, şöyle konuştu:

"Hep kendi iş yerimi açma hayalini kurdum. Ancak engelli olmam ve maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu yapamadım. Şeker hastalığının etkisi ayaklarıma vurdu. Şekerim sürekli yükseliyordu. Ameliyat oldum. Ayaklarımdaki his kaybı nedeniyle yüzde 58 engelli raporum var. Bir arkadaşım, İŞKUR'un engellilere yönelik destek programı olduğunu söyledi. Başvurdum ve oldu. 36 bin lira destek aldım, ben de 70 bin lira para kattım. Allah razı olsun, hükümetimiz bu imkanı verdi."

"Şimdi 4 kadına daha iş imkanı sağlıyorum"

Şentürk, bu süreçte en büyük desteği oğlundan gördüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim çalışma gücüm oğlum oldu. 'Anne sen her şeyi yaparsın. Ben senin arkandayım' dedi. Oğlumla el ele verdik. 15 yıllık hayalim gerçek oldu. Benim başarımı görünce eşim de çok memnun oldu. Bu iş yerini açmak için çok uğraş verdim. Kendi ayaklarım üstünde durmak ve kendi çabalarımla çocuklarımı okutmak istiyordum. Bir türlü nasip olmamıştı. Devletimizin bize sağladığı imkanlarla bu iş yerini açabildik. Şimdi 4 kadına daha iş imkanı sağlıyorum."

Kaynak: AA