Kırklareli Demirköy'de bir Anadolu lisesinin Gezi ve İnceleme Kulübü öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Sivriler köyü Fettah Ali Çeşmesi mevkii mesire alanında bir araya geldi.

Yaklaşık 20 öğrenci, ellerine eldiven takarak çöpleri toplayıp poşetlere doldurdu.

Okul Müdürü İbrahim Erkan Demir, öğrencilerin çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attığını söyledi.

Çevre temizliğine daha çok duyarlı bir nesil yetişmesi için çalıştıklarını ifade eden Demir, öğrencilerin farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlediğini belirtti.

Kaynak: AA