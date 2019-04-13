Artvin'de yaşayan Fikri Özkan, hafta sonlarını Atabarı Kayak Merkezi'ndeki dağ evinde geçiriyor.

Dağ evine gelen tilkiye yiyecek veren, elleriyle besleyen Özkan, yemeğini paylaşmaktan çekinmiyor.

Aç kalan tilki de karnını doyurmak için açık kapıdan içeri girip sofraya ortak oluyor.

Fikri Özkan, yiyeceklerini paylaştığı tilkiye Raziye ismini verdi.

Bazen yavrusu ile eve gelen tilki, karnını doyurduktan sonra dağlara geri dönüyor.

Sarıkamış'ta aç kalan tilkinin av mücadelesi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise aç tilki çevredekilere aldırmadan avına odaklandı.

Kar altındaki hareketleri dinledi ve çevik bir hareketle kara daldı. Ancak eli boş döndü.

Pes etmeyen tilki başka bir yerde aradığını buldu. Avını mideye indirdi.

Kaynak: TRT Haber