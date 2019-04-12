Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan "İyilik Atölyesi" üyeleri, "Bir iyilik yap" sloganıyla başlattıkları proje kapsamında, Onikişubat Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş Parkuru'nda, Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden gençler, daha sonra özel yapım 4 kişilik bisiklete bindi.

Etkinliğin ilk etabında görme engellilere bisiklete binen gençler, daha sonra da kendilerinin kullandığı bisikletle öğrencileri parkurda gezdirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Halit Öztaş, amaçlarının, insan ve hayvan ayrımı yapmadan, gönüllülük esasıyla iyilik yapmak olduğunu belirtti.

Görme engelli çocukların hayalini gerçekleştirdiklerini belirten Öztaş, "Onların bisiklet sürmek için bir engelleri bulunmadığının farkında olmalarını sağladık. Onların burada eli, ayağı ve gözü olmaya çalıştık. Böyle bir etkinlikten dolayı biz mutluyuz, onlar da çok mutlu oldular" dedi.

Birçoğu ilk defa bisiklete binen görme engelli öğrenciler de gönüllerince eğlendiklerini belirtti.

Kaynak: AA