57 yaşındaki Mehmet Küçükçalık, Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren cam firmasının sahibi.

10 yıl önce kurduğu 3 bin metrekarelik fabrikasında 40 işçisiyle, gaz lambası, kolonya şişesi, mozaik lamba, fanus ve vazo gibi 50'ye yakın cam ürün üretiyor.

Özellikle nostalji meraklılarının verdiği siparişleri siparişleri yetiştirmekte zorlanan Küçükçalık, 50 çeşit cam ürün üretimi yaptıklarını söyledi.

Kolonya üreticilerine şişe temin ediyordu

Önceleri cam ürünlerin satışını gerçekleştirirken, imalat yapmaya karar verdiğini belirten Küçükçalık, şöyle konuştu:

"Asıl mesleğim veterinerlikti. Cam satarak bu işe girdim. Çay bardağı, sürahi satarak başladım. Kolonya üreticilerine şişe temin ediyorduk. Daha sonra biz de bu şişeleri üretme fikri oluştu. Ardından işleri geliştirerek, cam üfleme ve bilumum cam çeşidi üretmeye başladık. Bunu çok iyi para kazandığımız için yapmıyoruz. Biz bu memlekette doğduk, bu memlekette kazandık."

"Gaz lambasının altında çok ders çalıştım"

Küçükçalık, gaz lambası, kolonya şişesi, teraryum, mozaik lamba, akvaryum camı, fanus, vazo ve esans şişesi gibi ürünlerin imalatını yaptıklarını anlattı. Ayrıca, nostaljik eşya meraklılarının gaz lambasına büyük ilgi gösterdiğini vurguladı.

"Gaz lambası ve mozaik lambalar daha çok rağbet görüyor. Çocukluğumda elektrik yoktu, gaz lambasının altında çok ders çalıştım. O zaman olmazsa olmazımızdı. Şu an ihtiyacı olan kesim değil, parası olan kesim tercih ediyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Geçen yıl Balıkesir'den 80 yaşlarında bir amca aradı. Kendisi gaz lambası satarak geçimini sağlayanlardanmış. Yaşlı amca bana dua çok dua etti, 'Bunlar benim memleketimde hala üretiliyor mu?' diyerek hem duygulandırdı hem tebessüm ettirdi."

İşini severek yaptığını, sabah erkenden gelerek çalışanları ile siparişleri yetiştirmeye çalıştığını belirten Küçükçalık, "Özellikle iş yerlerine otantik görüntü vermeyi amaçlayan kafe ve restoranlardan yoğun olarak gaz lambası siparişi alıyoruz. Genellikle zenginler talep ediyor, ihtiyacı olanlar değil. Evlerde kullanım için çok tercih edilmese de nostaljik olarak vitrinleri süslüyor. Biz de talep üzerine bunu üretiyoruz" dedi.

Kaynak: AA