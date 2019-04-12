Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalında muhteşem sürprizler nisan ayından itibaren çocuklarla buluşuyor.

Heyecanla beklenen Rafadan Tayfa, Aslan, Hapsuu, Ege ile Gaga, Kardeşim Ozi, Emiray ve Kare’nin yeni bölümleri Nisan ayından itibaren çocuklarla buluşuyor.

1 Nisan itibarıyla yeni bölümleriyle ekrana gelen “Rafadan Tayfa”nın gördüğü büyük ilginin ardından 8 Nisan’da “Aslan” yayına girdi.

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15 Nisan’da çocukların sevgilisi “Ege ile Gaga” ve “Hapşuu”nun heyecanla beklenen yeni bölümleri ekranlarda olacak.

Down sendromlu çocuklarımızın ekranda temsili ve tüm çocuklarımızın bu özel çocuklar ile bağ kurmalarına yardımcı olan “Kardeşim Ozi” 22 Nisan’da, fantastik maceralarıyla bir solukta izlenen “Emiray”ın yeni bölümleri ise 27 Nisan’da TRT Çocuk ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

Yeni yapımlara da hız veren TRT Çocuk, 22 Nisan’da ilk defa yayınlanacak olan Pırıl ile de çocuklara matematiğin eğlenceli dünyasını sunacak.

Kahramanların tasarımları raflarda

Yerli çizgi karakterlerin markalaşması hedefiyle çalışan TRT Çocuk’un kahramanlarına ait tasarımlar ünlü mağazaların raflarında yerini almaya başladı.

Rafadan Tayfa, Elif'in Düşleri, Kare Takımı, Akıllı Tavşan Momo, Maysa ve Bulut, Ege ile Gaga, İbi, Hapşuu, Aslan, Kuzucuk ve Doru’nun lisanslı oyuncakları, kırtasiye ve tekstil ürünleri büyük ilgi görüyor.

TRT’nin yerli ve milli çizgi film karakterlerine ait tasarımlarının ünlü mağazaların raflarında yerlerini alması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Ağustos’ta açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ilk 100 günlük hedefini kapsayan icraat programında yer alan hedeflerden biri olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: TRT Haber