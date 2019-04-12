Golf sporu Antalya'nın gözdesi. Belek'te alabildiğine uzanan yemyeşil alanlarda her yıl binlerce golf meraklısı ağırlanıyor.

Golf turizmi, nitelikli turiste hitap ettiği için en çok kazandıran turizm dallarından biri. Türkiye'de golf turizminin merkezi Belek'te, 2019 yılında tüm zamanların rekoruyla 130 milyon euroluk bir gelir bekleniyor.

Peki, bu kadar ekonomik girdinin olduğu tesislerde ışıklar sönünce neler yapılıyor?

Çim biçme golf sahası için en kritik işlem

Golf tesislerinde hizmet veren turizm emekçileri için gün erken başlıyor. Saat 05.15'te işçiler önce günü planlıyor. İşe uzayan çimlerin kesilmesi ile başlanıyor.

Çim biçme işlemi öğle saatine kadar sahanın tüm noktalarında devam ediyor. Bu bir golf sahası için en kritik işlem. Çünkü kesimi unutulmuş en küçük bir alan bile topun yönünü ve oyunun seyrini değiştirebiliyor.

İkinci aşamada bayrak pozisyonlarında değişikliğe gidiliyor. Üçüncü aşamada ise çim kesimi sonrası saha baştan başa temizleniyor. Dördüncü aşamada kum engelleri tırmıklanarak oyuna hazırlanıyor.

Geceden yağan çiğin kaldırılması işlemi hazırlığın bir sonraki boyutunu oluşturuyor. Son aşamada ise golf sahası üzerinde hassas ölçümler yapılıyor. Ölçülen çimde topun alabileceği hız için test yapılıyor. Çıkan ivme hesabına göre sahanın hız koşulları ortaya çıkıyor.

"Bu çim emek isteyen bir çim"

Golf sahası bakım ekibinde çalışabilmek için gözlem gücünün yüksek olması gerekiyor.

Golf Sahası Çim Alan Yöneticisi Fatih Sönüs, çimin sürekli kontrol altında olması gerektiğini söyleyerek, "Bu çim emek isteyen bir çim. En ufak bir sıcaklıkta strese giriyor. Çim bakımı özen gerektiriyor. Bunu da bizler yapıyoruz" dedi.

Gece karanlığında yaklaşık 30 kişi ile yapılan çalışmada tüm işlerin bitimiyle saha terk ediliyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen sporcular bu sahalarda ter atıyor.

Haber: Onur Altan

Kamera: Sayit Ersan, Ahmet Gümüş

Kurgu: Sedat Özğan