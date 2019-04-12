Türkiye’de hiç kuşkusuz en çok istismar edilen canlılar arasında başı çekiyor yük hayvanları.

Bu canlılar insana en yakın ve sadık hayvanlar olarak bilinse de, emeklilikleri geldiğinde yine insan tarafından bir köşede ölüme terk edilebiliyorlar.

Hastalanıp, sakat kaldıktan sonra sahipleri tarafından terk edilen hayvanları “Hiç kimse tarafından seçilmemişler” olarak adlandıran Okan Oflaz, bundan 8 yıl önce Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği’ni (Work Animal Rescue Foundation) kurarak insanlara farkındalık aşılıyor.

Birbirlerinden kopamayan eşekler

Derneğin İstanbul’da bulunan çiftliğinde çok sayıda engelli, hasta ve yardıma muhtaç yük hayvanı ikinci baharlarını yaşıyor.

Çiftlikteki her hayvanın kendine özgü bir hikâyesi var.

Bu hayvanlardan Hande ve Yekta trafik kazası geçiren iki kader arkadaşı eşek.

Yolları, getirildikleri araçta kesişen Hande ve Yekta o günden beri birbirlerinin hem arkadaşı hem dostu hem de sevgilisi oldu.

“Her hayvanın son bir şansı vardır hayatta. Ne olursa olsun bu denenmelidir” diyen ve ötanaziye karşı olduklarını belirten Okan Oflaz, operasyonların ardından Hande ve Yekta’nın üç bacaklı yeni hayatlarında ömür boyu misafirleri olacaklarını söylüyor.

Görme engelli at Hannak

Derneğin bir diğer misafiri olan Hannak ise görme engelli bir at.

Sahibi tarafından satılan Hannak, yeni sahibi tarafından kaderine terk edildi.

Okan Oflaz ve arkadaşları ise “Bizim gözlerimiz sana da yeter bize de” diyerek Hannak’ı çiftlikteki yeni yuvasında misafir ediyor.

Çiftlikteki bir diğer at olan Cankız ise kanser.

Tedavisi olmadığı için sahibi tarafından boş bir araziye terk edilen Cankız da son günlerini huzur içinde İstanbul’da bulunan Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği Çiftliği’nde geçiriyor.

250 hayvana yeni yuva

Okan Oflaz bu çiftliği bir ara istasyon olarak görüyor.

Tüm Türkiye’den gelen yardıma muhtaç hayvanlar bu çiftlikte tedavilerinin ardından güvenli ve yeni evlerine gönderilmek üzere sahiplendiriliyor.

Bugüne kadar yaklaşık 250 hayvan sahiplendirildi.

Faytonlar atların ömründen çalıyor

Türkiye’nin dört bir yanından kaçak yollarla adalara fayton koşturmak için getirilen atlar da yine Okan Oflaz ve arkadaşlarının misafirleri.

Okan Oflaz’ın tüm insanlardan bir de ricası var. Oflaz özellikle İstanbul Adalar’a giden yerli ve yabancı turistlerden fayton kullanmamalarını istiyor.

“Adalar’da yılda 500 at ölüyor. Bir atın ortalama 25 yıl ömrü var. Faytonlarda kullanılan hayvanların ömrü iki yıla kadar iniyor. Bir hayvanın hayatından hiçbirimizin 23-24 yıl çalmaya hakkı yok.”

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

