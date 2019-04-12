Yaşam

Polis ağlayan çocuğu şekerle güldürdü

12 Nisan 2019 Cuma 10:16 - Son Güncelleme 12 Nisan 2019 Cuma 10:55

Denizli'de görevli bir polis, devriye görevini yaptığı sırada işitme engelli ailenin ağlayan çocuğunun yüzünü şeker hediye ederek sevindirdi.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerinde görevli Mehmet Açıkgöz, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda devriye görevi yaptığı esnada karşısından ağlayarak gelen bir kız çocuğu gördü. İşitme engelli olan babasının kucağında bulunan kız çocuğu polisi görür görmez kucağına gitmek istedi. Polis memuru Açıkgöz'ün kucağına aldığı çocuğun ağlamayı bıraktığı görüldü. Açıkgöz hemen meydanda bulunan büfeden şeker alarak çocuğa ikram etti. Mutlu olduğu görülen çocuk, babasının ısrarının ardından polisin kucağından ayrılarak alandan uzaklaştı. Kaynak: AA Etiketler: yunus ekipleri şeker polis memuru işitme engelli

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