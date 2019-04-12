Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerinde görevli Mehmet Açıkgöz, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda devriye görevi yaptığı esnada karşısından ağlayarak gelen bir kız çocuğu gördü.
İşitme engelli olan babasının kucağında bulunan kız çocuğu polisi görür görmez kucağına gitmek istedi.
Polis memuru Açıkgöz'ün kucağına aldığı çocuğun ağlamayı bıraktığı görüldü. Açıkgöz hemen meydanda bulunan büfeden şeker alarak çocuğa ikram etti.
Mutlu olduğu görülen çocuk, babasının ısrarının ardından polisin kucağından ayrılarak alandan uzaklaştı.
Kaynak: AA