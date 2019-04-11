Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kente getirilen gezici müze, il merkezi ve 19 ilçede ziyaretçilerine, Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıkları hatırlatacak.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir, müzenin nisanın sonuna kadar Kastamonu'da olacağını söyledi.

Müzeyi kente getirmek için geçen yıl girişimlerde bulunduklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürüyorduk. Herkesi Kastamonu'dan Çanakkale'ye götürmek mümkün değil. Çanakkale Belediyesinin gezici müze tırı olduğunu öğrendik ve bunun üzerine müzeyi Kastamonu'ya davet ettik."

Milli Mücadele ruhu çocuklara aşılanıyor

Özdemir, "Çocuklara Milli Mücadele ruhunu aşılayıp geçmişte atalarının bu topraklar için neler yaptığını göstermek istedik. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın çok ilgili olduğunu gördük, çok da mutlu olduk" dedi.

Müze sorumlusu Ömer Örnek ise, Çanakkale'de yaşananları anlatmak için şehir şehir gezdiklerini anlatarak, "Müzemizde silahlar, mermiler, su mataraları başta olmak üzere savaştan kalma çok sayıda malzeme var. Ayrıca savaşın belli bölümleri canlandırılıyor" diye konuştu.

Tarih öğretmeni Harun Kartal da müzenin, öğrencilerin tarih bilinci kazanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA