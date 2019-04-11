Osmanlı döneminde çıkardığı çok sayıda vezir nedeniyle "Vezirler Şehri" olarak da bilinen Travnik'in sembollerinden Alaca Camii'nin Osmanlı mirasının yeniden ibadete açılmasıyla düzenlenecek törene, Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem de katılacak.

Renkli duvar süslemeleri ile bilinen bu tarihi caminin restorasyonuna 2017'de başlanmıştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden (VGM) yapılan açıklamaya göre, bugün Alaca Camii'nin olduğu alana ilk cami 16. yüzyılda Gazi Ağa tarafından inşa edildi.

İlk caminin harap olması nedeniyle 1757'de Kamil Ahmed Paşa tarafından aynı yere daha büyük bir cami yapıldı. Bu caminin de 1815'teki büyük yangında harap olmasının ardından 1816'da Süleyman Paşa tarafından yeni cami inşa edildi.

Süleyman Paşa Camii olarak da bilinen bu tarihi cami, bombardımandan zarar gördüğü için 1945'te restore edildi. Alaca Camii adını, içinde ve dış cephesindeki Rumiler, servi ve ağaç desenleri ile nadir bezemelerden alıyor.

Kaynak: AA