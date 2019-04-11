Gelişen teknoloji, geçmişteki değerlerin geleceğe taşınmasına ve ulaşılabilirliğinin artmasına yardımcı oluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Milli Kütüphane’nin arşivinde bulunan Taş Plaklar Koleksiyonu da, dijital teknoloji sayesinde geleceğe aktarılıyor.

Geçmişte gramofondan ses veren taş plaklardaki eserler, artık dijital ortamdan müzikseverlere ulaşıyor.

Şu ana kadar Milli Kütüphane Taş Plak Koleksiyonu’nda bulunan 6 bin 100 taş plağın 5 bin 500’ü dijital ortama taşındı.

Zeki Müren’den Frank Sinatra’ya

Zeki Müren’den Müzeyyen Senar’a, Elvis Presley’den Frank Sinatra’ya adını müzik dünyasına yazdırmış yerli ve yabancı birçok sanatçının eserinin bulunduğu koleksiyonda hemen hemen her tür müziğe rastlamak mümkün.

Koleksiyonda Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik müzik, tango, vals gibi birçok tür yer alıyor. Türkçe dışında İngilizce, Rusça ve Fransızca şarkılar da mevcut.

Hassas yapıya sahipler

Yıllar boyu müzikseverlerin kulaklarının pasını silen bu plaklar zamanın yorgunluğunu da taşıyor.

En eskisi 1928 yılına ait olan plaklar, oldukça hassas bir yapıya sahip.

Plakların kırılmaması, çatlamaması ve tahribata uğramaması için özen gerekiyor.

Taş plaklar, gelecek nesillere ulaştırılmak için asitsiz zarfların bulunduğu albümlerde ve çelik kasalarda muhafaza ediliyor.

Dijitalleşme devam edecek

Milli Kütüphane’nin taş plakları dijitalleştirme süreci devam edecek.

Koleksiyona yeni eklenen taş plaklar dijital ortama aktarılıp, Milli Kütüphane’nin internet sitesi üzerinden ziyaretçilere sunulacak.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu