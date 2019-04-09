Yaşamı boyunca cami, köprü, külliye, hamam, çeşme yaptı. Mimarinin üstadı Mimar Sinan'ın Kayseri'de başlayan hayatı Yeniçeri Ocağı'na katılmasıyla tamamen değişti. Geride bıraktığı eserleriyle ölümünün 431. yıldönümünde de hayranlıkla anılıyor.

Ölüm tarihi kesin bilinmemekle birlikte 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü olarak geçiyor.

Irakeyn Seferi hayatını değiştirdi

Mimar Sinan, Osmanlı Devleti'nin en güçlü dönemlerinde mimarbaşı olarak görev yaptı. Süleymaniye Camii, Selimiye Camii, Çemberlitaş Hamamı o eserlerinden sadece birkaçı.

Onunla ilgili az bilinenlerden biri de özellikle Osmanlı döneminde ulaşım yolu olarak kullanılan Van Gölü ile olan ilişkisi.

1533'te dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman, İran ile savaş halindeyken İran tarafına keşif için Mimar Sinan'ı görevlendirdi. Mimar Sinan, 2 haftada 3 adet kadırga yaptı ve büyük bir itibar kazandı.

"2 haftada 3 kadırga inşa etti"

Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, Mimar Sinan'ın Van Gölü ile az bilinen ilişkisini şöyle anlatıyor:

"Malum Osmanlı Devleti İran ile sürekli bir savaş halindeydi. Bu dönemde Irakeyn Seferi adı verilen sefer esnasında İran tarafına bir keşif yapılması gerekiyordu. Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan’ı görevlendirerek bu işi gerçekleştirmesini emretti. Mimar Sinan ekibiyle beraber Tatvan Denizi üzerinde üç tane kadırga inşa ediyor."

İran Seferi dönüşünde, Yeniçeri Ocağı'nda itibarı yüksek olan Hasekilik rütbesi verildi. Mimar Sinan, bu rütbeyle 1537 Korfu, Pulya ve 1538 Moldavya seferlerine katıldı.

Mimar Sinan, takvim yaprakları 1588'i gösterdiğinde İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Türbesi, Süleymaniye Külliyesi'nde yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber