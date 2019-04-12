Binlerce yıllık tarihiyle Antalya’nın göz bebeklerinden biri de Side...

"Açık hava müzesi" özelliğine sahip belde, Türkiye’nin ilk su altı müzesine sahip.

Antalya Deniz Ticaret Odasının öncülüğünde 2015 yılında açılan müzede farklı temalarda 110 heykel var.

Mitolojik figür deniz tanrısı Poseidon, Kurtuluş Savaşı teması, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Expo 2016'nın hatırası...

Su altı müzesinin açılmasıyla birlikte değişim başladı ve bölge deniz canlılarının toplandığı bir alan oldu.

5 ayrı temaya sahip

Müze içerisinde artık hizmet dışı kalmış bir sahil güvenlik botu da var. Batığın en büyük sakinleri ise orfozlar… Çevrede tam bir güvenlik içinde rahatça dolaşıyor.

Side'de bulunan Türkiye'nin ilk su altı müzesi projesinde Kurtuluş Savaşı, semazenler, Poseidon heykeli gibi hem milli ve tarihi değerlerin yansıtılıyor.

2015 tarihinde Side Antik Kenti'nin 1,5 deniz milli açığında yer alan su altı müzesinin derinlikleri 11,18 ve 22 metre.

5 ayrı temaya sahip su altı müzesinde 9 ayda tamamlanan heykeller deniz faunasına zarar vermeyecek şekilde yerleştirildi ve şamandıralarla koruma altına alındı.

Müze açıldığı günden itibaren, su altı müzesinin olduğu noktada balık ve deniz dibi canlı popülasyonunun arttığı saptandı. Bölgede daha önceki yıllarda 2 ya da 3 balık türü varken günümüzde rengarenk balık türlerine rastlanmaya başlandı. Ayrıca deniz dibi ekosisteminin vazgeçilmezi sünger türleri de çıktı.

Müze, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Kaynak: Mavi Tutku