Kars-Ardahan sınırında yer alan, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde, tek kuş adası Çanaksu'ya giden kuşlar, yüzeyin buzla kaplı olması nedeniyle aç kaldı. Göç yolu üzerinde bulunan göle uğrayan martılar beslenmek için balık avlayamayınca, yardımlarına Yılmaz Ağlubak yetişti.

Göl kıyısındaki bir işletmede aşçılık yapan Yılmaz Ağlubak, her gün mutfakta temizlediği balık artıkları ile köyde topladığı ekmeklerle martıları besleyerek onların hayatta kalmasını sağlıyor.

Martıların kendisini görünce sevinç çığlıkları attığını söyleyen Ağbulak, "Gölün buzla kaplı olmasından dolayı avlanamayan kuşlara açlıktan ölmemeleri için yiyecek vermeye başladım. Onlarla kısa sürede dost olduk. Her sabah yolumu sabırsızlıkla bekliyorlar" dedi.

Kaynak: DHA